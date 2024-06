En pleno desarrollo de la Copa América, la situación de Ángel Di María, una de las figuras más destacadas de la selección de Argentina, ha capturado la atención del país. Desde que el jugador expresó su deseo de regresar a Rosario, su ciudad natal, para jugar en Rosario Central, una serie de eventos preocupantes ha complicado su sueño. Amenazas, tiroteos y notas intimidatorias en la puerta de su casa han escalado la situación hasta el ámbito político más alto, generando una ola de críticas y una creciente demanda de mayor seguridad entre la población.

Maximiliano Pullaro, Gobernador de la Provincia de Santa Fé, se ha pronunciado recientemente sobre el tema, aclarando que las autoridades no han contactado formalmente a Di María para garantizar su seguridad y la de su familia. En esa línea, Pullaro advirtió que si el jugador decide regresar a Rosario, deberá aceptar ciertas restricciones a sus libertades personales.

“Todos los que amenazaron a Di María fueron detenidos inmediatamente”, aseguró Pullaro. “Las condiciones de protección son totalmente diferentes. Si él está dispuesto a aceptar las formas que tiene el Estado para garantizar la seguridad, es decir, la pérdida de algunas libertades, inmediatamente estaremos dispuestos a hacerlo”, afirmó el gobernador.

Di María solo piensa en la Copa América

Por su parte, Ángel Di María, actualmente jugador del Benfica con contrato hasta el 30 de junio, está concentrado en la Copa América bajo la dirección de Lionel Scaloni. El seleccionador argentino se ha mostrado despreocupado por el futuro del jugador, destacando su rendimiento en el torneo.

“Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se entregan. No me preocupa el futuro de Messi y Di María. No tiene mucho sentido pensar en cuando se vayan. Disfrutemos de ellos ahora”, comentó Scaloni, enfocándose en el presente.

El dilema de Ángel di María

A sus 36 años, Di María enfrenta una decisión crucial sobre dónde continuará su carrera la próxima temporada. Mientras la opción de renovar con el Benfica sigue abierta, también se perfilan alternativas como el Inter Miami, donde podría reunirse con Lionel Messi, y diversas ofertas de Oriente Medio.

Sin embargo, su sueño de vestir la camiseta de Rosario Central parece cada vez más distante, al menos por ahora, debido a los riesgos de seguridad y las advertencias emitidas por las autoridades locales.

La Copa América constará de un total de 32 partidos que se llevarán a cabo a lo largo de 25 días de competencia. Participarán 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. La mecánica de la fase de grupos es sencilla: los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Posteriormente, los ganadores de esos partidos avanzarán a las semifinales y los vencedores de estas últimas disputarán la final en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fase de grupos: del 20 de junio al 2 de julio

del 20 de junio al 2 de julio Cuartos de final: del 4 al 6 de julio

del 4 al 6 de julio Semifinales: 9 y 10 de julio

9 y 10 de julio Tercer puesto: 13 de julio

13 de julio Final: 14 de julio

