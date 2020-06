Argentina incrementa cada vez más sus cifras en relación al coronavirus. Era de los países que mejor afrontó la pandemia en un primer momento, pero los últimos números de la Johns Hopkins University indican que tiene 19,268 casos confirmados de contagio, 588 fallecidos y 5,993 personas recuperadas. Preocupa también el estado de Carlos Bilardo.

Y es que la prensa de Argentina da cuenta sobre la situación de salud de Carlos Bilardo, ex entrenador de la albiceleste y campeón en el Mundial México 1986. Todo se debe al lugar en donde está hospedado para su tratamiento del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. Allí, una mujer falleció de COVID-19 y se han reportado también tres contagiados.

Según reporta este jueves Los Ángeles de la Mañana de El Trece, la víctima de coronavirus en la residencia en donde se encuentra Bilardo falleció durante la madrugada. El geriátrico del ex DT campeón del Mundo se encuentra ubicado en el barrio de Almagro y, para bienestar de su familia, lo hisoparon y dio negativo.

“Desde que empezó la pandemia no lo vemos y solo nos comunicamos por teléfono. Está en su mundo, mira fútbol y solo habla de eso. Come, se baña y se cambia solo, pero no sabe lo que pasa en la realidad", fue lo que dijo su hermano Jorge a Radio Provincia.

Se ha reportado que Carlos Bilardo, en su nueva residencia, tiene comodidades como un gimnasio, pero que debido al coronavirus no puede recibir visita alguna.

Por otra parte, no hay visos por el momento de una posible fecha para el reinicio de la Superliga Argentina. Las autoridades del fútbol de este país esperan luz verde primero del Gobierno para activar los protocolos de entrenamientos.

