Todo OK, pero falta la firma del alta. Carlos Zambrano ya se encuentra recuperado después de la operación por la fractura de costillas a la que fue sometido, informó el diario Olé en su edición digital de este domingo. No obstante, el zaguero central de Boca Juniors todavía no puede recibir el alta, debido al aislamiento social ordenado por el Gobierno para combatir el avance coronavirus en los últimos días. Alberto Fernández ha decretado una cuarentena en el país hasta el 12 de abril.

El defensor necesita hacerse unos estudios médicos que corroboren que está en buenas condiciones después de la intervención. Para ello, el peruano debe salir de casa y dirigirse a una clínica, pero desde el club prefieren no arriesgar al defensa en medio de la pandemia.

“Preferimos que siga en su casa y no exponerlo por la pandemia”, indicaron desde Boca Juniors a Olé. Entonces, el ‘León’ Zambrano tendrá que esperar un tiempo para recibir la aprobación del cuerpo médico.

De momento, el Kaiser continuará en casa sin poder arrancar con la segunda fase de recuperación que está relacionada con el trabajo físico que se realiza después de pasar por el quirófano.

El tiempo de para de Zambrano, por las medidas adoptadas para combatir el coronavirus, se prolongará. El jugador de Boca se lesionó el pasado 7 de marzo en el duelo contra Gimnasia en La Bombonera, donde los ‘Xeneizes’ conquistaron el título de la Superliga Argentina.

El corazón del ‘León’

El integrante de la selección peruana está colaborando con las personas que más necesitan en medio de la crisis. El central anunció que su hermano y sus padres repartieron canastas con víveres en el Callao.

“Con mi mejor equipo (mis viejitos y mi hermanito) decidimos hacer algo por esa gente que en realidad sí la pasa mal, personas que por una u otra razón fueron al final desafortunados y no pudieron recibir el bono del Estado”, publicó en redes sociales.