Alta tensión. Gran revuelo ha causado en Argentina la decisión de River Plate de no abrir las puertas de su estadio para el duelo que tenía programado el fin de semana ante Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga. Excusados en el hecho de tener a un juvenil infectado con coronavirus, los ‘Millonarios’ optaron por tomar dicha medida que no ha caído bien a algunos.

En este sentido, uno de los más críticos ante este actuar de River ha sido un médico de la AFA y miembro de la comisión par de la FIFA, Donati Villani, quien hasta le envió un duro mensaje al presidente de la entidad argentina, Rodolfo D’Onofrio. Sus declaraciones para la cadena ‘TyC Sports’ se viralizaron en cuestión de horas.

“¿Por qué no cerró ayer Dashi, su restaurante? Unos amigos fueron y no pudieron entrar porque había mil personas. El fútbol argentino no tiene que suspenderse. Es casi nulo que haya un infectado por jugar a la pelota”, dijo Villani, respecto al cierre del Estadio Monumental previo al choque por la Copa de la Superliga.

Asimismo, el médico de la AFA prosiguió con su discurso con un insensible mensaje -para muchos usuarios- pese a la pandemia que representa el coronavirus: “No hay riesgo de nada. De ningún tipo. El riesgo es que un jugador vaya al supermercado con su mujer y se lo agarre. Eso puede existir. Y que luego lo lleve al vestuario”, sentenció.

MÁS DE LA POLÉMICA CON RIVER

El club River Plate cumplió con el anuncio que realizó en la noche del viernes y cerró sus instalaciones, por lo que el estadio Monumental de Núñez estuvo cerrado al ingreso del Atlético Tucumán y las autoridades del partido que debían disputar este sábado por la primera fecha de la Copa de la Superliga Argentina.

Si bien River había señalado que iba a clausurar el club en prevención por la pandemia del COVID-19 (coronavirus), el plantel de Atlético Tucumán llegó al estadio normalmente para jugar, y lo mismo hizo el árbitro Germán Delfino, que constató con una escribana el cierre de las instalaciones que impidió el desarrollo del encuentro como estaba previsto.

TE PUEDE INTERESAR

Mira el Ping Pong de El Contra a Nacho Fernández, el futbolista de River Plate que intercambió camisetas con Reimond Manco. (Video: TyC Sports)