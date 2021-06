Argentina no logra superar la pandemia por coronavirus. Iniciaron la campaña de vacunación contra el coronavirus hace algunos meses pero avanza lentamente. Los reclamos por el trabajo poco eficiente del gobierno no cesan y el último en hacer notar su molestia fue Oscar Ruggeri, exfutbolista campeón del mundo y actual panelista de ESPN.

El ‘Cabezón’, de 59 años, interrumpió el programa que conduce el Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y reveló que aún no es citado para ser inoculado. Tampoco su madre, de 87 años, que recibió la primera dosis y espera hace meses la segunda.

“Yo voy a cumplir 60 y no me vacunaron”, inició Ruggeri. “Se ve que me ven en la lista y deben decir ‘A este tíralo para atrás, a este vamos darle la última vacuna que ande por ahí... La que haya perdido la cadena de frío se la damos a este’”, explicó, haciendo referencia a sus anteriores críticas al Gobierno argentino.

Gustavo López, quien también es parte del programa, mencionó que pronto le tocaría a él y esto generó que Oscar agregue: “¿Cómo te vas a vacunar vos que no me vacuné yo, todavía?”.

“Estoy viendo en la cola que me pasan como parado...”, dijo el periodista. Ruggeri no puso punto final y continuó: “Ah... A mí también... Y esos que se golpean el pecho, diciendo me vacuné y tienen cuarenta y pico (años)...”.

“Mi mamá cumple 88 años ahora y todavía no le dieron la segunda (dosis). Está esperando la segunda dosis desde hace más de tres meses”, contó el exfutbolista, molesto.

Ruggeri explicó que no tiene idea cuándo se podría vencer la primera dosis para su madre. “Antes yo no decía nada porque yo quería que la vacunen a mi mamá. Ahora quiero que la vacunen a mi mamá con la segunda dosis y que me vacunen a mí. Voy a esperar hasta fin de mes... Y si no me vacunan me voy afuera a vacunar porque con la salud mía no van a joder”, avisó.

En una reunión encabezada por la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, se definió esta semana la próxima población para vacunar contra el COVID-19 una vez cumplidos los grupos de riesgo: se acordó seguir con las personas de 55 a 59 años y luego de 50 a 54 años para seguir bajando la mortalidad.





