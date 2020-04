Claro y directo, fiel a su estilo, Ricardo Caruso Lombardi se refirió a la grave situación que pasa el mundo debido al coronavirus y se centró en la crisis que atraviesan sus colegas en Argentina, en especial los del Interior. El técnico de Belgrano aseguró que los entrenadores la están pasando muy mal en medio de la para obligada de los torneos y se ofreció a donar parte de su sueldo para ayudarlos.

“Si tengo que donar parte de mi sueldo este mes no tengo problema. Acá nos fijamos en Gallardo, Russo y Caruso, pero no en los técnicos del Interior que están muertos de hambre”, dijo el estratega a Radio Mitre.

“Los técnicos la están pasando muy mal en todo el país. Yo hablo con más de 3 mil técnicos. Algunos jugadores del ascenso pueden ganar una moneda más importante, pero la gran mayoría no puede aguantar. Muchos equipos no pagan a fin de mes. Entre ellos deberían ayudarse, uno está predispuesto, pero el tema es hasta cuándo”, agregó.

El exentrenador de Argentinos Juniors, San Lorenzo o Racing también habló sobre una posible reanudación del fútbol y aclaró que volver tomará bastante tiempo.

“El fútbol no puede volver enseguida porque estamos en el pico de la tormenta. Hace un mes que están los jugadores encerrados en un depto, no pueden hacer nada. Necesitás un mes más. Y encima si la gente no va a la cancha...”, explicó.

“En un vestuario hay 40 personas, ¿cómo hacemos para que no convivan en la cancha? Vamos a suponer que se juega sin gente, ¿cómo se marcan los jugadores en un córner? ¿Van a jugar con barbijo? ¿En un gol no te abrazas? Se podría hacer pero es un riesgo. Me encantaría hacer las cosas pero se tienen que hacer como corresponde. Uno solo que se agarre el bicho, cagamos”, afirmó.

