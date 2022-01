Tras tres temporadas y media en el fútbol europeo, Darío Benedetto vuelve a Boca Juniors. El atacante argentino confirmó lo que ya venía adelantando la prensa albiceleste, pues regresa al cuadro ‘Xeneize’ luego de tres años. El ‘Pipa’ ofreció declaraciones a la radio española ‘Onda Cero’, en la que dijo que vuelve a La Bombonera tal y como lo prometió a todos los fanáticos argentinos.

“Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, dijo Benedetto.

El delantero, que se marchó al Marsella y luego llegó cedido al Elche, dijo que buscará más minutos en Boca, y sobre todo, volver a sentirse importante. Las lesiones también colaboraron a que no encuentre continuidad.

“Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, añadió.

Una lesión le impedirá despedirse de la afición del elenco español en el campo, como lo hubiese querido. “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para argentina”, adelantó.

De no mediar inconvenientes, Darío Benedetto sería presentado este jueves en Boca . Con camiseta ‘Xeneize’, el ‘Pipa’ disputó 76 partidos (64 como titular y 12 como suplente) y convirtió 45 goles (un promedio de 0,59). Además, consiguió tres títulos: Campeonato 2016/17, Campeonato 2017/18 y Supercopa Argentina 2019.





