Hay noticias que emocionan y Juan Román Riquelme se encargó de dar la más grata para el fútbol argentino: Lionel Messi estará presente en su despedida desde La Bombonera. El partido de exhibición será el próximo 25 de junio. Con 44 años de edad, el estadio de Boca Juniors se prepara para recibir el último duelo de una de sus máximas estrellas. Todo fue anunciado en conferencia de prensa.

”Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo”, afirmó Riquelme, vio visiblemente emocionado.

“Iba a ser el partido en diciembre de 2019 la primera vez y él me llamó por teléfono para que no lo haga porque él no llegaba, porque estaba jugando. Cada vez que lo llamaba me decía que sí. Hablé con él hace dos horas y me dijo que el 25 de junio él iba a estar acá y que iba a ser un placer estar en La Bombonera. Para todos los bosteros será un honor tener al mejor del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos. Será un gran día”, agregó.

Juan Román Riquelme garantizó la presencia de Lionel Messi en su despedida. (Foto: EFE)

Asimismo, Juan Román agradeció el apoyo incondicional del público, a lo largo del tiempo: ”No lo entiendo. He sido un jugador de fútbol, pasaron nueve años (desde su último partido), y que la gente quiera venir a la cancha me parece demasiado. El 25 la Bombonera volverá a ser una maravilla, como siempre”.

El último partido oficial de Riquelme fue el 7 de diciembre de 2014, vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors. Respecto al hecho de volver a La Bombonera, afirma que es un sueño: ”Me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil. Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente”. Sin dudas, será una fiesta.





¿Cuándo será el partido de despedida de Riquelme?

El duelo de homenaje a Juan Román Riquelme se disputará el próximo 25 de junio, un día después del choque de despedida de Maximiliano Rodríguez, ex compañero de la Selección Argentina. Se disputará en el Estadio La Bombonera, donde Boca Juniors hace de local.

“Los equipos ya son claros. Si armo dos equipos de Boca, Messi no puede jugar. Será Boca contra la selección argentina y esperemos que la gente lo disfrute mucho”, mencionó Riquelme.





