Este mes se cumplen tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona, pero cada día es un verdadero suplicio para la familia del ‘Pelusa’, con las constantes revelaciones y detalles de la muerte del ídolo argentino, y no solo por parte de las afirmaciones de doctores o abogados, sino también del entorno del exfutbolista. Esta vez, uno de sus sobrinos, hizo una fuerte revelación.

“Yo intentaba arengar, pero cuando él me decía ‘ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así’. No sé si lo sentía , pero él jodiendo te decía ‘viví hasta los 60, no quiero más’. Pero uno no piensa...”, dijo en el programa ‘Vino para Vos’ Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona, una de las hermanas del ‘Diez’.

El sobrino de Maradona se refirió a la última noche que compartió con su tío, con quien convivía en la casa de Tigre. “Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota”, confesó.

Johnny relató qué fue lo que hicieron en la última jornada de la vida de Diego. “Miramos tele, mucho fútbol, lo que hacíamos todos los días, tomamos mate”, detalló conmovido. Pero luego aclaró: “Sentí que él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio”.

El fatídico día

“Yo estaba en un segundo piso, él por un tema de comodidad estaba abajo, para no subir las escaleras. Yo me fui a dormir”, contó. “Me despierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Bajo, desayuno y tipo 11 creo que van los médicos y ya no... no reaccionaba”.

Johnny contó cuál fue su reacción tras la muerte de Diego: “En realidad... Le avisé a mi mamá, o le avisé a uno de mis hermanos que le avise, yo quería apagar el celular”.

“Ahí se me pasaron millones de cosas. Decía: ‘No puede estar pasando esto’. Uno no quería que llegue nunca ese momento”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR