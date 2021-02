Diego Maradona está próximo a cumplir tres meses de fallecido, pero la noticia de su muerte continúa causando revuelo, más aún tras filtrarse el último video con vida que realizó el ’10′ argentino, el mismo que fue difundido por un medio de su país natal.

Con una intervención en su cabeza, el ‘Pelusa’ dio detalles de cómo se encontraba en ese momento, luego de ser dado de alta de la clínica, sin pensar que pocos días después iba a fallecer en la misma casa en la que se grabó, enlutando a la nación entera y a los amantes del fútbol mundial.

“Estoy abollado, pero todo bien. Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque”, fue el mensaje que Diego Maradona compartió antes de su lamentable desceso.

Los detalles del último día con vida de Maradona

Cada día es un verdadero suplicio para la familia del ‘Pelusa’, con las constantes revelaciones y detalles de la muerte del ídolo argentino, y no solo por parte de las afirmaciones de doctores o abogados, sino también del entorno del exfutbolista. Esta vez, uno de sus sobrinos, hizo una fuerte revelación.

“Yo intentaba arengar, pero cuando él me decía ‘ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así’. No sé si lo sentía , pero él jodiendo te decía ‘viví hasta los 60, no quiero más’. Pero uno no piensa...”, dijo en el programa ‘Vino para Vos’ Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona, una de las hermanas del ‘Diez’.

Johnny relató qué fue lo que hicieron en la última jornada de la vida de Diego. “Miramos tele, mucho fútbol, lo que hacíamos todos los días, tomamos mate”, detalló conmovido. Pero luego aclaró: “Sentí que él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio”.

