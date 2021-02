De la muerte de Diego Maradona no se deja de hablar. Por un lado están las investigaciones de la Fiscalía de Argentina sobre una negligencia en el fallecimiento del ‘Pelusa’ y por el otro, los abogados cercanos a la familia que siguen revelando secretos de la desaparición del ’10′. Ese es el caso de Mario Baudry, el letrado que afirmó que el exjugador del Napoli murió abandonado y sin los cuidados necesarios para una persona tan vulnerable.

En declaraciones a ‘Súper Mitre Deportivo’, el abogado que defiende a Diego Fernando Maradona, último hijo del ‘Pelusa’, volvió a señalar a los médicos, entre ellos a Leopoldo Luque, como responsables de la muerte del exfutbolista, quien según Baudry, seguiría vivo de haber sido atendido como debía.

“El homicidio culposo de Maradona está probado en un 100 por ciento. A Diego lo abandonaron y por eso se murió. Nadie hizo nada para ayudarlo. Si lo hubieran tratado con un poco de cariño, hoy estaría vivo. Desde el día que Diego se cayó y se golpeó en la cabeza, no le dieron nada para el dolor”, dijo.

Por otro lado, Baudry defendió que la familia de Diego no quería que estuviera en el lugar en el que falleció. Además reveló que podría haber más implicados a medida que avancen las investigaciones.

“A Dalma no la dejaron entrar en esos días. Los médicos se confabularon para no contarle la verdad a la familia para que no sea internado un tiempo antes de su muerte. Está probado que a Diego la familia lo quería internar y los que estaban con él se opusieron”, dijo el especialista.

Cabe recordar que Maradona reconoció cinco hijos: dos de ellas, Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe; Diego Junior, que tuvo con la italiana Cristiana Sinagra en su época de jugador en el Nápoles; Jana, hija junto a Valeria Sabalain; y Diego Fernando, que nació en 2013 producto de su relación con Verónica Ojeda.





