Conmovedor. Oscar Ruggeri, compañero y amigo de Diego Maradona, se mostró apenado y preocupado por la situación que vive el ’10′ más querido del fútbol argentino. El campeón del mundo envió un mensaje a las hijas del ‘Pelusa’ y denunció que su círculo más cercano no le permite establecer contacto.

El legendario zaguero argentino reconoció que la tristeza de su amigo se debe a la relación con sus hijas, Dalma y Gianinna. “Por eso para mí está triste... ¿Sabes lo que era cuando venían las hijas? Era felicidad pura. Ojalá ellas encabecen todo lo que tienen que hacer, porque tienen otros hermanos reconocidos por Diego. Pero ojalá que sea feliz”, reflexionó el panelista de 90 Minutos en ESPN.

Poder entablar comunicación con Diego Maradona es una situación más que complicada para el popular ‘Cabezón’. “No tengo el teléfono directo. Había veces que yo hablaba, hace años. Le mandaba un mensaje y me respondía al toque. Hoy Diego no está con el teléfono. No te contesta. O te mandan un mensaje y yo sé que no es de él. Contesta alguien de ahí. A mí me habla de una manera que no le va a hablar a ustedes”, contó.

Óscar Ruggeri reconoció que en su momento se vio tentado en ir a verlo. “Cada vez que estamos le digo ‘Armando, qué haces Armando’, y se caga de risa. Nos hablamos de una manera por todas las cosas que hemos vivido. No es fácil llegar. Y uno no quiere armar quilombo (problemas). Imagínate que voy a la casa, si él está levantado ahí, pega el grito y paso. Imagínate que caemos tres o cuatro y te dicen ‘hoy no’. Le tenemos que dar un bife al que dice hoy no”.

“Este año nos habíamos organizado con los chicos del 86, queríamos ir en una combi y le íbamos a caer de sorpresa en un entrenamiento sin decirle a nadie. Dijimos nos tenemos que juntar, estábamos organizando y nos agarró esto de la pandemia. Yo si voy a la casa no me detiene ninguno de los que está ahí. Yo entro. Como entré, por ejemplo, cuando él vivía en Nordelta. Me metí y fui. Estuve charlando, nos cagamos de risa un rato, nos contamos anécdotas y después me fui”.

“Hoy solo habló con Matías Morla”

El panelista de ’90 minutos' señaló que hoy su fuente más cercana a Diego Maradona es su abogado. “Yo hablo con Matías Morla. Él me va diciendo a mí cómo está, cómo viene, cómo lo están haciendo, pero bueno...”.

Finalmente, envió un mensaje al círculo más cercano al ‘Pelusa’. “Me gustaría que las personas que estén le digan que no a algunas cosas, que pongan los huevos y le digan que no. Es difícil lo que estoy pidiendo, porque el que le dice que no, seguramente se va a ir, pero ya estamos con una edad en la que nos tenemos que serenar. Estoy hablando como amigo. Todo sí, sí, sí, no es normal en la vida. Yo vuelvo a mi casa y no me dicen todo que sí”, reconoció el campeón del mundo en México ’86.