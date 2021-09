Seguirá entre nosotros. A casi un mes del primer año de su muerte, que aún sigue envuelta en polémica e incertidumbre, Diego Maradona ha encontrado un momento de paz y alegría, en la que fue su vía para estar cerca de sus seguidores en los últimos años: las redes sociales. A través de un mensaje en Instagram, el primero desde aquel 25 de noviembre, los hijos del ‘Pelusa’ anunciaron que las cuentas del ‘Pelusa’ seguirán activas.

“Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés”, reza el mensaje que ya es viral en redes sociales.

El anuncio ha sido acompañado, desde luego, con una foto de Diego Armando en primer plano, y con una frase de Eduardo Galeano de ‘Un mar de fueguitos’, un microrelato del escritor uruguayo, para emoción de todos los seguidores de uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte.

(Foto: Instagram Diego Maradona)

“No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”, citan en la publicación.

Revelaron detalles de su muerte

La junta médica que investiga a pedido de la justicia las causas del deceso determinó en un documento de 70 páginas que el ‘Pelusa’ “comenzó a morir, al menos, 12 horas antes” del momento en que fue hallado sin vida en su cama y sufrió un “período agónico prolongado”.

El informe fue elaborado por una junta interdisciplinaria de 20 peritos convocada por la Fiscalía General de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, que busca determinar si el deceso de Maradona pudo haberse producido por abandono de persona o de un homicidio culposo (involuntario).

El ‘10′ argentino murió el 25 de noviembre pasado, a los 60 años, solo en su cama de una casa alquilada en un barrio privado en el norte de Buenos Aires, donde se recuperaba tras una operación por un hematoma en la cabeza, y donde supuestamente estaba con internación domiciliaria.

El informe de la junta médica concluye que el capitán de la selección argentina campeona en México 1986 “hubiese tenido más chances de sobrevida” de haber contado con una internación adecuada y en un centro asistencial polivalente.





