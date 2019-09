¿Diego Maradona es solo 'pantalla'? Revelan el "verdadero" nombre del entrenador de Gimnasia

Diego Maradona se convirtió oficialmente en entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata el último domingo y ha prometido trabajar al máximo para salvar al 'Lobo' del descenso. Sin embargo, hay quienes dicen en la prensa que trabajar no será precisamente algo de lo que el Pelusa estará encargado.



Según el periodista Marcelo Schinca, las funciones de Maradona en Gimnasia no pasan exactamente por armar al equipo, sino por ser un motivador de un grupo que jugadores que se ve amenazado con caer en la segunda división.



"El técnico va a ser Sebastian Mendéz, Creo que va a dibujar la táctica, va a armar todo y Maradona está como un símbolo", dijo Schinca sobre el papel que el campeón mundial de México 86 cumplirá en Gimnasia. De una forma u otra, el argentino está motivado.

"Hay que ganar, ganar y ganar. Respeto a todos, pero yo cuando me meto en una cosa, soy muy tozudo y cabezón", dijo en una entrevista con el canal Fox Sports, en diálogo con Oscar Ruggeri, excompañero de equipo en la albiceleste campeona del Mundial de México-1986.



A los 58 años, el excapitán emblemático de la Selección se comprometió a que sus jugadores "ahora sí van a correr, pero no sólo velocidad o 5.000 metros. Con una pelota".



"Voy a dejar la vida. Tenemos que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia. Porque vos no sabes qué lindo es este club", afirmó el hombre recibido el domingo por una multitud enfervorizada en un entrenamiento abierto en el estadio "tripero" del bosque de La Plata, a 60 km al sur de Buenos Aires.



A 24 años de haber dirigido por última vez en un club de su país, a Racing Club, y a nueve de alejarse de la dirección técnica de la Selección, dijo que "le vamos a meter todo el corazón" para que Gimnasia espante el fantasma del descenso.

► "Esperamos a que pasen cosas": Barcelona suelta la 'bomba' y no descarta el fichaje de Neymar en 2020



► Confirmado: Messi no se presentó a los entrenamientos y queda descartado para el duelo ante Valencia por LaLiga



► Pudo ser golazo, pero terminó en 'fail': el remate de Vinicius ante Perú que desata muchas burlas [VIDEO]



► Lleva dos partidos y ya está por los cielos: el primer valor de Ansu Fati en el mercado mundial