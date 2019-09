EL DIOS DE LA PLATA: ‘Día de Franco’, la columna de Franco Lostaunau

Diego Armando Maradona ha sido contratado por Gimnasia y Esgrima La Plata para ser Dios. Necesitaban de un salvador que les evite el descenso y que les consiga dinero para sanear el Club. Así como el mesías multiplicó el pan, en esta oportunidad el Diez les multiplicó los socios. En sólo el primer día afiliaron a mil. Ahora falta el milagro de los buenos resultados.



Gimnasia está último en la tabla del torneo de la primera división, sólo sumó un punto de quince posibles. En la del promedio para el descenso también está al fondo. Además, es un Club concursado y necesita una inyección económica para poner sus números en azul. Claramente necesitan de un salvador.



Para eso contrataron a Maradona, para hacer el milagro. Y es que no existe alguien en el mundo como Diego. Nadie significa tanto para un país como él. Todo lo que hace es noticia, todo lo que dice se queda grabado en la historia. Dueño de frases memorables como “la pelota no se mancha” o “me cortaron las piernas”. Protagonista de triunfos legendarios para un país, viniendo él desde lo más profundo de esa sociedad. Para nosotros, los de afuera, fue uno de los mejores futbolistas de la historia, y su vida personal deja mucho que desear. Para los argentinos es alguien supremo, está más allá del bien o el mal.



Esta tarde Maradona será presentado ante la prensa como nuevo director técnico de Gimnasia, y si Argentina se ha revolucionado, imagínense La Plata. La ciudad del Lobo, que queda a 56 kilómetros del centro de la capital, será testigo de la vuelta al fútbol argentino de su máxima leyenda.



Y si Maradona era perseguido por los medios cuando trabajó en la segunda división de Emiratos Árabes Unidos y de México, ahora que vuelve a dirigir en la primera de su país luego de 24 años, será un asedio total. Recuerdo que, en las emisiones de los partidos de Dorados de Sinaloa, había una cámara sólo para él, que lo seguía los 90 minutos y que aparecía en un cuadrado en la parte inferior de la pantalla durante toda la transmisión. ¿Qué nos espera ahora?



Por el momento se sabe que su nuevo equipo ha triplicado la atención para adquirir nuevos socios y que ya están negociando con nuevos sponsors. Además, piensan innovar vendiendo los derechos televisivos de los entrenamientos. "Sinceramente, yo no tenía dimensión de todo lo que podía llegar a generar Maradona. La gente está enloquecida, el teléfono no para de sonarme: llaman de todas partes del mundo”, manifestó el tesorero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gerardo Marzola.



El debut oficial al frente del Lobo será el domingo 15 a las 9 de la mañana, como local, frente a Racing. A estas alturas de mi columna, Maradona aún no define a todo su equipo de trabajo, sólo se conoce que Sebastián Méndez será su ayudante de campo y ante la negativa de Gabriel Batistuta, el Diez sigue buscando referentes del fútbol argentino para que lo acompañen. Será vital la presencia de un buen grupo rodeando al técnico, que lo acobije y que realice un buen trabajo de campo. La motivación, la espalda y el apoyo de la hinchada ya lo tienen ganado con Diego.



Gimnasia a partir de hoy saldrá en búsqueda del Milagro. Maradona deberá realizar el mejor trabajo como entrenador de su vida para concedérselo. Para eso lo buscaron, para ser el salvador, para ser el Dios de La Plata.