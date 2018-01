Los cracks colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios quedaron excluidos el miércoles temporalmente de Boca Juniors de Argentina tras la denuncia de dos mujeres que los acusaron ante la justicia por presuntas agresiones y amenazas.



Sin ambos jugadores, el plantel 'xeneize' abordó al mediodía en Buenos Aires un avión con destino a Mar del Plata, a 400 Km al sur, para jugar la noche del miércoles un amistoso con Aldosivi.



"Hubo alcohol, agresión física y verbal, y una amenaza con un cuchillo dentro de un ascensor, además de privación ilegal de la libertad", dijo el abogado de las querellantes, Juan Cerolini, al canal C5N.



Tampoco viajó a Mar del Plata otro colombiano, Frank Fabra, a quien las versiones de prensa señalan como testigo de los supuestos hechos que ocurrieron el sábado en un apartamento del residencial barrio de Puerto Madero de Buenos Aires.



Los tres colombianos integran hasta ahora la selección para el Mundial de Rusia 2018. Asimismo, ha trascendido un audio de Edwin Cardona , que lo involucra. El volante trataría de llegar a un acuerdo económico con una de las involucradas del caso.



"Podemos arreglar eso para que no quede afectado ninguno", comienza el relato. "¿Cuánto pide usted, cuánto quiere?", esboza el colombiano, dejando en claro que su intención era la de ofrecerle dinero a cambio de sepultar la causa.



"No nos va a temblar el pulso para actuar de la manera correcta", había anticipado el presidente boquense, Daniel Angelici. El club no proporcionó ninguna otra información.



Boca es el líder de la Superliga argentina, que se reanudará a finales de enero tras el receso de verano austral.