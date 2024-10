Boca vs. Tigre juegan en el Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires, por la jornada 18 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para jugarse este sábado 19 de octubre y es importante para ambas escuadras, en su afán de escalar posiciones y no perder el paso en el certamen local. Además, será el debut de Fernando Gago como técnico de los ‘xeneizes’. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

Las expectativas en Boca Juniors están centradas en la primera presentación de Gago como entrenador del equipo, que actualmente ocupa el décimo segundo lugar en el campeonato con 24 puntos, lejos del líder Vélez Sarsfield. Con 24 puntos aún en juego y sin enfrentarse al líder nuevamente, las posibilidades de alcanzar el título parecen remotas, especialmente considerando la necesidad de que otros equipos, como Huracán y Talleres, pierdan puntos.

En este contexto, el nuevo DT planea utilizar el duelo contra Tigre para sacar conclusiones de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina 2024, donde se enfrentarán a Gimnasia de La Plata. Aunque la formación no está del todo clara, se espera que Gago modifique el sistema táctico a un 4-3-3 e incluya a jugadores que tuvieron pocos minutos bajo la dirección de Diego Martínez, como Aaron Anselmino y Agustín Martegani.

Boca también busca clasificar a la próxima Copa Libertadores, lo que puede lograr al consagrarse campeón de la Copa Argentina o la Liga Profesional, o sumando suficientes puntos en la Tabla Anual, donde actualmente se encuentra séptimo con 49 unidades y en zona de acceso a la Sudamericana. Sin embargo, ya han sido eliminados de la Copa Sudamericana tras perder en octavos de final contra Cruzeiro.

Por su parte, Tigre llega al encuentro tras una victoria sobre Atlético Tucumán y ocupa el 18° lugar en la tabla con 21 puntos. Aunque han mejorado desde la reanudación de la temporada tras la Copa América 2024, el equipo necesita seguir sumando para evitar el descenso. En la clasificación de promedios, se encuentra 23° con 1.204, pero en la Tabla Anual está último con 26 unidades, lo que lo pone en riesgo de descenso.





¿A qué hora juegan Boca vs. Tigre?

Boca vs. Tigre se jugará este sábado 19 de octubre desde las 7:15 p.m. en países como Argentina, Brasil y Uruguay. En Perú, Colombia y Ecuador se disputará dos horas más temprano, a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia, el choque empieza a las 6:15 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Boca vs. Tigre?

Boca vs. Tigre será transmitido a través de ESPN Premium y en su plataforma streaming de Disney Plus en toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del esperado compromiso.

¿Dónde se jugará el Boca vs. Tigre?





TE PUEDE INTERESAR