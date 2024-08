Boca vs. San Lorenzo se enfrentan este domingo 18 de agosto a partir de las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el duelo correspondiente como a la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina 2024, a disputarse en Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Boca Juniors llega a este partido después de vencer por 1-0 a Cruzeiro, en el duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. A pesar de que fue un enfrentamiento muy disputado en La Bombonera, los ‘Xeneizes’ capitalizaron su victoria con un tanto de Edinson Cavani, quien definió con mucha calidad tras la asistencia de Kevin Zenón.

Diego Martínez, entrenador de los locales, analizó el resultado de este encuentro en conferencia de prensa. “Cruzeiro es un gran rival. Somos dos equipos con una gran propuesta. Sabíamos que el partido se iba a definir por detalles. El primer tiempo fue parejo. La entrada de Agustín (Martegani) nos dio control en el partido en el segundo período. Fue una victoria merecida, no sufrimos en defensa y hasta pudimos meter algún gol más”, comentó.

Respecto al marcador, el director técnico del ‘Xeneize’ comentó que no es lo que esperaban, sobre todo porque al jugar de local requerían de una mayor ventaja para afrontar la vuelta en Brasil con mayor seguridad. Pese a ello, valoró el esfuerzo de sus pupilos y todo lo que dieron durante un encuentro bastante disputado desde lo físico. “No es la ventaja que queríamos obtener, que salimos a buscar, pero sí fue una victoria muy importante para el equipo”, agregó.

El duelo de vuelta se disputará el próximo jueves 22 de agosto, pero Diego Martínez prefirió enfocarse en el cruce con San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina. “En este fútbol tan parejo, sacamos una ventaja. El domingo tenemos un clásico ante San Lorenzo y no hay tiempo para ponerse a pensar ahora en la revancha en Brasil. Después del domingo, ya volveremos a pensar en Cruzeiro”, puntualizó.

San Lorenzo, por su parte, llega a este partido después de empatar por 1-1 con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. A pesar de que Alexis Cuello adelantó al ‘Cuervo’, Paulinho encontró el camino para decretar el empate definitivo para el cuadro brasileño. Con este resultado, todo se definirá la próxima semana en el Arena MRV, el martes 20 desde las 7:30 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. San Lorenzo?

El partido entre Boca Juniors y San Lorenzo se jugará en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de ESPN, disponible en el servicio de streaming de Disney Plus Premium/Estándar, así como en las plataformas de AFA Play y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Boca vs. San Lorenzo?

El encuentro entre Boca Juniors y San Lorenzo está programado para este domingo 18 de agosto desde las 12:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 2:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a la 1:30 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; mientras que en España a las 7:30 p.m.

¿Dónde jugarán Boca vs. San Lorenzo?





