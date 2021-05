Inédito, histórico. El hombre de la semana, y posiblemente de la Copa Libertadores es Enzo Pérez. El mediocampista, con una lesión de por medio, se puso bajo los palos en el triunfo de River Plate ante Santa Fe a raíz del brote de coronavirus en el elenco ‘Millonario’ (20 jugadores contagiados). El futbolista no desentonó y su gesta ha encontrado eco en todas partes del mundo. Desde París, el PSG, decidió enviarle un divertido mensaje.

A través de la cuenta de Twitter en español, el cuadro parisino reposteó una publicación que hizo River con la imagen de Enzo y le envió con un divertido mensaje: “¡Partidazo, Enzo Pérez!”, escribieron con los respectivos emojis de aplausos.

Pero ahí no quedó todo, pues el mensaje venía acompañado de otro aún mejor con el del portero costarricense Keylor Navas. “San @NavasKeylor te bendice”, refirió el PSG, con un gif del ex arquero del Real Madrid sosteniendo un emoji gigante de rezo.

(Foto: Twitter PSG)

“Mis compañeros me escribieron, estuve preguntando algunas cosas. Ayer también estuve practicando con el entrenador de arqueros y me dio algunos consejos, como siempre tratar de enfocarme en el punto de penal y desde ahí, cuando la pelota vaya para los costados caminar en diagonal”, señaló el volante argentino luego del 2-1 que sacó el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo en el Monumental con solo once jugadores disponibles.

River Plate, que sufrió un brote de coronavirus y presentó un once sin reservas y a Enzo Pérez como portero improvisado, se impuso con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez antes de los primeros diez minutos del partido.

Contra el ‘Cardenal’ colombiano sirvieron las recomendaciones, indicó Enzo Pérez, que además jugó lesionado por una contractura. “Con la adrenalina que tenía me perdía un poco y tomaba como noción el punto de penal”, agregó en diálogo con ESPN.

