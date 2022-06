Boca Juniors vs. Arsenal se enfrentan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el partido de la primera jornada del Torneo Liga Profesional, este domingo 5 de junio del 2022 desde las 5:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera. Sigue la transmisión por las señales de ESPN, STAR Plus y TNT Sports para todos los países de América Latina. Minuto a minuto por la web de Depor.com.

Los ‘Xeneizes’ cerraron el primer semestre del año con el título doméstico y el pase a octavos de final de la Copa Libertadores. Tras ello, la responsabilidad para Sebastián Battaglia y sus dirigidos es mucho más grande. Por ello, el DT quiere seguir con los éxitos y desea conseguir una nueva alegría frente a su público.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Arsenal por el Torneo Liga Profesional?

Perú – 5:30 p.m.

Ecuador – 5:30 p.m.

Colombia – 5:30 p.m.

México – 5:30 p.m.

Chile – 6:30 p.m.

Venezuela – 6:30 p.m.

Bolivia – 6:30 p.m.

Paraguay – 6:30 p.m.

Argentina – 7:30 p.m.

Uruguay – 7:30 p.m.

Brasil – 7:30 p.m.

España – 12:30 a.m. (6 de junio)

Boca Juniors apostará por un conjunto alternativo en el que destacan los habituales Carlos Izquierdoz y Sebastián Villa. La decisión del DT de la ‘azul y oro’ pasa por el compromiso de mitad de semana contra Ferro por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El colombiano estará acompañado por Exequiel Zeballos y Luis Vázquez en la ofensiva.

De su lado, Arsenal se quedó cerca de avanzar a la siguiente ronda del primer torneo del año. El elenco de Sarandí cerró con dos victorias y un empate, por lo que el elenco de Leonardo Madelón buscará mantener la tendencia. En ese sentido, querrán dar el golpe en La Bombonera, como cuando empataron 2-2 el pasado 2 de abril.

Boca Juniors vs. Arsenal: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Arsenal puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Arsenal por el Torneo Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Arsenal deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Arsenal: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Arsenal: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Mauro Pittón, Dardo Miloc, Leonel Picco, Lucas Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Cristian Colmán.

