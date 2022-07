El ‘Xeneize’ busca a toda costa la victoria. Boca Juniors vs. Talleres Córdoba se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la octava fecha de la Liga Profesional Argentina, este sábado 16 de julio desde las 18:30 horas (hora peruana) y 20:30 horas (hora argentina). Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN y STAR Plus.

Boca Juniors no pasa el mejor momento tras quedar eliminado en la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians, sin embargo, intentará acercarse al líder Newell’s Old Boys en la octava jornada del torneo doméstico, que comienza este jueves.

Boca Juniors es décimo quinto con nueve puntos, producto de tres victorias y cuatro derrotas. En las jornadas anteriores, el cuadro ‘xeneize’ cayó por 0-3 ante Banfield y por 1-2 ante Unión.

¿A qué hora ver Boca Juniors vs. Talleres Córdoba?

El encuentro de Boca Juniors vs Talleres Córdoba podrá ser visto desde las 20:30 horas en Argentina, Uruguay y Brasil. Por el lado de Perú, Colombia y Ecuador el horario está programado para las 18:30 horas, al igual que para México. Las 19:30 horas será el horario de Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

Boca Juniors jugará el sábado ante el rival de Vélez en los cuartos de final: Talleres de Córdoba. Cabe destacar que, Sebastián Battaglia fue destituido y la directiva del club colocó a Hugo Ibarra como técnico interino y, unos días después, fue ratificado como el DT principal hasta fin de año.

¿En dónde ver Boca Juniors vs. Talleres Córdoba?

El choque por la Liga Argentina de Boca vs. Talleres será transmitido para Sudamérica a través de la señal de ESPN. Además podrás seguir el partido por la señal de Star Plus. Por el lado de Talleres, si bien consiguieron su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras derrotar a Colón de Santa Fe, no está pasando por su mejor momento dentro de la Liga Argentina.

El ‘Matador’ viene de perder su 2-0 ante Barracas Central y ocupa la posición 26 con solo cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, por lo que Pedro Caixinha no se guardará nada ante Boca.

¿Cómo podrían alinear Boca Juniors y Talleres Córdoba?

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Exequiel Zeballos, Óscar Romero o Luis Vázquez (jugaría de doble nueve), Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva; Matías Godoy, Alan Franco, Matías Esquivel; y Federico Girotti.

