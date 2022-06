Boca Juniors vs. Tigre se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la tercera jornada de la Liga Profesional, este miércoles 15 de junio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus para Argentina como América Latina.

Los ‘Xeneizes’ quieren recuperarse de la derrota sufrida contra Central Córdoba (1-0) en la fecha pasada. En casa, el equipo de Sebastián Battaglia se cruzará con el rival que batió (3-0) en la final del torneo anterior para ser campeón. No obstante, el ‘Matador’ tuvo un arranque auspicioso por si victoria sobre Unión y el empate contra Barracas Central.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (16 de junio)

Para levantarse, Battaglia quiere hacer cambios en la oncena. Jorge Figal es opción para reemplazar a Marcelo Weigandt en la banda derecha o, si no llega al 100 por ciento, al central Carlos Izquierdoz. En tanto, Agustín Sández y Óscar Romero también buscan un lugar en el equipo. Finalmente, Sebastián Villa completará el tridente con Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

De su lado, Tigre pierde por expulsión a Abel Luciatti, quien sería reemplazado por Nicolas Demartini. En más, el técnico Diego Martínez piensa en Cristian Zabala o Ezequiel Fernández para el medio sector en lugar de Lucas Menossi. Arriba, Mateo Retegui pelea con Pablo Magnín por quedarse con el puesto del ‘9′.

¿Qué canal pasa el partido Boca Juniors vs. Tigre?

En Argentina, la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Tigre puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver el partido Boca vs. Tigre por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Tigre deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Tigre: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi, Jorge Figal o Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz o Figal, Marcos Rojo, Agustín Sández o Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández, Óscar Romero o Juan Ramírez, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Lucas Menossi o Ezequiel Fernández o Cristian Zabala, Agustín Obando, Ijiel Protti, Facundo Colidio; y Pablo Magnín o Mateo Retegui.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional?





