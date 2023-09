Boca vs. Defensa y Justicia se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este viernes 15 de septiembre, por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio ‘Tito’ Tomaghello y arrancará desde las 4:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports, Estadio TNT y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor.

Boca se alista para el duelo ante Defensa y Justicia. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Defensa y Justicia: probables alineaciones

Boca: Romero; Weigandt, Valdez, Valentini, Saracchi, Advíncula, Fernández, Campuzano, Zeballos, Benedetto y Cavani.

Defensa y Justicia: Fiermarin; Sant’Anna, Cardona, Malatini, Cáceres Ovelar, Escalante, López, Barbona, Duarte, Bogarín y Pratto.