En la ciudad de Mendoza, Boca vs. Godoy Cruz se miden EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en uno de los partidos más esperados de este viernes por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro y todas las incidencias van por ESPN, STAR Plus, ViX y Fanatiz para todo Latinoamérica. El cuadro ‘Xeneize’ no se encuentra en las mejores condiciones, con numerosas bajas entre lesionados, suspendidos y convocados a las selecciones nacionales, lo que obligó al DT Hugo Ibarra a sumar a varios juveniles con pocos partidos en primera para completar la nómina y hasta con chances de ser titulares.





Boca vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones

Boca Juniors: Rossi, Roncaglia, Rojo, Advíncula, Fabra, Fernández, Payero, Molinas, Varela, Benedetto, Langoni.

Godoy Cruz: Rodríguez, Barrios, Canale, Negri, Ferrari, Acevedo, Ojeda, Castro, Abrego, Ramírez, Larrosa.





