Este sábado 10, tendremos el partido entre Boca Juniors vs Independiente de Rivadavia EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV desde el Estadio Malvinas Argentinas por la fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina. El partio comenzará a las 4:45 de la tarde (horario en Perú y dos horas más tarde en Argentina) y podrás ver la transmisión GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus, como también en TNT Sports, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Boca Juniors vs Independiente de Rivadavia por fecha 10 de la Liga Profesional Argentina. (Vídeo: @BocaJrsOficial).