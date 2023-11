En el Estadio La Bombonera, Boca vs. Newell’s chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada trece de la Copa de la Liga Argentina 2023. El partido será trascendental para ambas escuadras, ya que los ‘Xeneizes’ y Leprosos buscan sumar para no poner en riesgo la clasificación a un torneo internacional. El juego arrancará a las 4:45 de la tarde (hora local y dos menos en Perú) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

La derrota ante Fluminense en Río de Janeiro con un marcador de 2-1 dejó una profunda marca en Boca y todavía no se ha podido observar una respuesta deportiva positiva. Por ejemplo, en el reciente choque con San Lorenzo, empataron un encuentro que fácilmente podrían haber perdido. Por ahora, están siendo dirigidos por Mariano Herrón de manera interina hasta el final del año, tras la salida de Jorge Almirón.

Los de Buenos Aires buscan puntos para incrementar su posición en la tabla acumulada de la temporada y garantizar su participación en la Copa Libertadores del próximo año. De momento, está asegurando su acceso a la Copa Sudamericana. Para el enfrentamiento contra el Lepra, el Herrón mantendrá la misma alineación que utilizó contra San Lorenzo, aunque podría incluir al juvenil Aaron Anselmino en la defensa, en lugar de Nicolás Valentini.

En la vereda contraria, Newell’s Old Boys se presentará a la disputa con un estado anímico afectado tras sufrir una dolorosa derrota en casa frente a Sarmiento de Junín con un marcador de 1-0. Esta pérdida generó críticas y dudas, especialmente dirigidas hacia el entrenador Gabriel Heinze y el arquero Lucas Hoyos. Los de Rosario cuenta con 15 puntos, y todavía tienen oportunidad de pasar a cuartos de final, pero dependen de otros resultados.

Heinze tiene la intención de emplear una formación con cinco defensores, una táctica común cuando son visitantes. En esa linea, Ian Giavinovich podría actuar retrasado en la línea defensiva, mientras que Gustavo Velázquez y Guillermo Ortiz ocuparán posiciones un poco más adelante. Como dato, en 159 encuentros disputados entre ambos, Boca tiene una clara ventaja, con 68 victorias frente a las 43 de Newell’s, mientras que han empatado en 48 ocasiones.

¿En qué canales ver Boca vs. Newell’s?

El encuentro por la Copa de Liga Argentina entre Boca vs. Newell’s, programada para el domingo 12 de noviembre desde las 4:45 p.m. (hora en territorio argentino y dos menos en Perú) en La Bombonera, será transmitida por las señales exclusivas de ESPN, Star Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿A qué hora juegan Boca vs. Newell’s?

Este partido entre Boca vs. Newell’s está programado para el domingo 12 de noviembre desde las 2:45 p.m. según el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:45 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:45 p.m., en México a las 1:45 p.m., mientras que en España a las 8:45 p.m.

¿Dónde juega Boca vs. Newell’s?

El partido programado entre Boca vs. Newell’s, que está previsto para el domingo 12 de noviembre en el estadio La Bombonera.





