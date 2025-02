Boca Juniors vs. Racing se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarse a las señales de ESPN, DIRECTV, Claro TV, Best Cable, además de las versiones de streaming en las plataformas de DGO, Disney Plus. Este duelo, a jugarse este sábado en el Cilindro de Avellaneda, en Argentina, está pactado para este sábado 8 de febrero desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Los ‘Xeneizes’ quieren seguir en racha y ganar como visitantes.

Boca Juniors y Racing se enfrentan por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. (Video: Boca Juniors)