Desde el Estadio Alberto J. Armado (La Bombonera), Boca vs. Argentinos chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Disney Plus Premium, Fanatiz y AFA Play, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Este cruce está pactado para este domingo 26 de enero desde las 7:00 p.m. (horario de Argentina, Brasil y Uruguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador). El ‘Xeneize’ llega a este encuentro después de golear por 5-0 a Argentino de Monte Maíz en la Copa Argentina, mientras que los pupilos de Nicolás Diez lo hacen luego de derrotar por 3-1 a Juventud de Las Piedras en un amistoso de pretemporada. Si no tienes dónde ver este encuentro, recuerda que podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y goles a través de la web de Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Boca y Argentinos se enfrentan por la Liga de Fútbol Profesional. (Video: Boca Juniors)