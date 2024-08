¡Atención! River vs. Newell’s EN VIVO y EN DIRECTO chocan por la jornada 12 de la Liga Profesional 2024, en un partido que se disputará en el Estadio Mâs Monumental, este domingo 25 de agosto. El partido está programado para realizarse desde las 6:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en Argentina) y se podrá ver en territorio argentino a través de la señal de ESPN Premium por Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. En el resto de países de América Latina será transmitido por ESPN en DirecTV, Movistar y Claro TV, así como también vía streaming por Disney Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles e incidencias del partido.

Tras vencer a Talleres por Copa Libertadores, River enfrenta a Newell's por Liga Profesional 2024. (Video: ESPN)