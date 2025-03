¡Es hoy! River vs. Rosario Central se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este 29 de marzo por la Liga Profesional Argentina 2025, en el marco del partido por la jornada 11 del campeonato que se llevará a cabo en el Estadio Monumental. A través de la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, DirecTV (DGO) y Fanatiz, el encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 7:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 8:00 de la noche; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 9:00 p.m del sábado. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Depor te ofrecerá el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias, así que más te vale no perdértelo. ¿Quién se quedará con los tres puntos?

VIDEO RECOMENDADO

River vs. Rosario Central chocan por la jornada 11 de la Liga Profesional Argentina 2025 (Video: @TyCSports).