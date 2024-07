En el Más Monumental, River vs. Sarmiento se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 28 de julio por la octava jornada del Torneo de la Liga Profesional Argentina. Este encuentro, que es importante para el ‘Millonario’, está programado para iniciar a las 4:30 de la tarde (hora peruana, 6:30 p.m. en hora argentina) y se podrá ver por las señales de ESPN y TyC Sports. También lo podrás seguir en Disney Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV y Pelota Libre TV, señales piratas. El conjunto dirigido por Martín Demichelis llega a este cotejo tras caer por 1-2 ante Godoy Cruz y necesita levantarse. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Agustín Seyral firmó su primer contrato con Sarmiento. (Video: Sarmiento)