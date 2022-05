Desde el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca y Tigre juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la gran final de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El partido, que tendrá a los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula en la convocatoria, arrancará a las 2 de la tarde (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para Sudamérica, mientras que TNT Sports será la señal encargada para territorio argentino. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Los ‘Xeneizes’ y el ‘Matador’ disputarán el trofeo del campeonato doméstico en la ciudad de Córdoba. El equipo de Sebastián Battaglia quiere ratificar el buen momento que lo llevó a esta instancia y a quedarse cerca de octavos en Copa Libertadores. En tanto, los de Diego Martínez desean dar otro golpe, tal como lo hicieron frente a River Plate en cuartos de final.

La final de la Copa de la Liga Profesional Argentina se juega este fin de semana entre Boca Juniors vs Tigre.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre por la Copa Liga Profesional?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

En la víspera, Boca Juniors despejó las dudas en torno a la oncena que presentará. De entrada, Battaglia definió que Carlos Izquierdoz y Sebastián Villa ingresarán a la escuadra. De ese modo, Carlos Zambrano y Exequiel Zeballos saldrán, respectivamente. Mientras que Eduardo Salvio compartirá en ofensiva con Darío Benedetto.

De su lado, Tigre puede presentar la misma oncena que viene de eliminar a Argentinos Juniors. Vale decir, con el capitán Sebastián Prediger, quien se pronunció antes del choque. “Boca es Boca, tiene individuales muy buenas. Es difícil enfrentar a esos equipos que con un jugador te pueden complicar, pero nosotros estamos preparados y queremos dar el golpe en la final”, dijo.

Boca Juniors vs. Tigre: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Tigre puedes seguirlo a través de TNT Sports y ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Tigre por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Tigre deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Tigre: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Ezequiel Fernández; Cristian Zabala, Alexis Castro, Facundo Colidio; y Mateo Retegui.

