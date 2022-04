River Plate vs. Banfield se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el partido de la décima jornada de la Copa Liga Profesional este domingo 17 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Florencio Sola. Sigue la transmisión vía ESPN, STAR Plus y AFA Play para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo por Depor.com.

Los ‘Millonarios’ van por la tercera victoria seguida en la competición local para seguir cerca de la cima. El equipo de Marcelo Gallardo, que venció 2-0 a Fortaleza a mitad de semana en la Copa Libertadores, tiene 19 puntos en la tabla, dos menos que el líder Racing Club (21).

¿A qué hora juegan River Plate vs. Banfield por la Copa Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (18 de abril)

Por la seguidilla, River se presentará con Marcelo Herrera, Elías Gómez, Bruno Zuculini, Agustín Palavacino y Braian Romero, con poco rodaje. Pero, enviará a sus estelares: Franco Armani, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Enzo Fernández, Juan Fernando Quintero y Julián Álvarez.

De su lado, Banfield necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación a la próxima etapa. El ‘Taladro’ tiene 14 puntos, tres menos que Defensa y Justicia (17), por ahora en la cuarta casilla. El elenco de Diego Dabove viene de perder ante Unión La Calera en Copa Sudamericana.

River Plate vs. Banfield: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Banfield puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Banfield por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Banfield deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Banfield: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Enzo Fernández; Juan Fernando Quintero, Agustín Palavacino; Braian Romero y Julián Álvarez.

Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Matías Romero, Juan Andrada, Giuliano Galoppo, Agustín Urzi; Darío Cvitanich y Ramiro Enrique.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Banfield por la Copa Liga Profesional?





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.