River Plate vs. Defensa y Justicia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el partido de la primera jornada del Torneo Liga Profesional, este domingo 5 de junio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. Sigue la transmisión por las señales de ESPN, STAR Plus y AFA Play para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto por la web de Depor.com.

Los ‘Millonarios’ quieren quitarse la espina a nivel local. El equipo de Marcelo Gallardo se despidió en cuartos de final del primer certamen del año. La ‘Banda’ perdió en casa con Tigre (1-2). Luego de aquel duro golpe, los del ‘Muñeco’ se desquitaron en Copa Libertadores ante Colo Colo por 4-0 y Alianza Lima por 8-1.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Defensa y Justicia por el Torneo Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (6 de junio)

Precisamente, del compromiso frente a Alianza Lima hay modificaciones. En plena fecha FIFA, Gallardo perdió al Franco Armani, Julián Álvarez (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Héctor David Martínez (Paraguay) y Nicolás de la Cruz (Uruguay). Encima, Milton Casco presentó molestias físicas. Por lo que River Plate debe armar un once de emergencia.

De su lado, Defensa y Justicia se quedó con las manos vacías en el primer semestre: eliminado en cuartos del torneo argentino y en ronda de grupo de la Copa Sudamericana. Pese a ello, Sebastián Beccacece tiene la confianza de proponer un buen juego que le permita conseguir un resultado positivo como el año pasado: triunfo por 2-3 en el Monumental.

River Plate vs. Defensa y Justicia: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Defensa y Justicia puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Defensa y Justicia por el Torneo Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Defensa y Justicia deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones del partido

River Plate: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Braian Romero.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Gabriel Hachen o Raúl Loaiza, Kevin Gutiérrez; Francisco Pizzini, Walter Bou, Carlos Rotondi; Agustín Fontana.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Defensa y Justicia por el Torneo Liga Profesional?

