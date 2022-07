River Plate vs. Gimnasia La Plata se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la novena jornada de la Liga Profesional, este jueves 21 de julio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de STAR Plus y ESPN Deportes para América Latina.

Los ‘Millonarios’ quieren recuperar el terreno perdido en el campeonato doméstico. El pasado fin de semana, el equipo de Marcelo Gallardo empató 2-2 contra Vélez Sarsfield (club que le eliminó de la Copa Libertadores) y estiró a tres la cantidad de encuentros sin ganar. Hasta aquí, la ‘Banda’ sumó un total de nueve puntos.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Gimnasia La Plata por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (22 de julio)

Como es de esperarse, el ‘Muñeco’ Gallardo apostará por el retorno de Héctor Martínez a la zaga central en lugar de Javier Pinola. También es una opción el regreso de Paulo Díaz, pero tiene un problema en la cadera. En todo caso, si el chileno no se recupera, Jonatan Maidana se parará en ese sector del campo. Las novedades son Miguel Borja y Pablo Solari, quienes fueron convocados.

De su lado, Gimnasia alcanzó 15 unidades, pero no gana hace dos partidos. En la jornada anterior, el elenco de Néstor Gorosito igualó sin goles ante Colón. Tras ese choque, el ‘Pipo’ alista cambios como el ingreso de Nicolás Colazo por Matías Melluso, quien anda lesionado. Es posible que Manuel Cecchini vaya al medio por Manuel Insaurralde y Brahian Aleman siga en la banda derecha.

River Plate vs. Gimnasia La Plata: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Gimnasia La Plata puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver el partido River Plate vs. Gimnasia La Plata por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Gimnasia La Plata deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Gimnasia La Plata: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Nicolás De la Cruz, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Esequiel Barco o Rodrigo Aliendro y Lucas Beltrán.

Gimnasia La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Nicolás Colazo; Brahian Alemán, Agustín Cardozo, Manuel Cecchini o Manuel Insaurralde y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano.

¿Dónde juegan River Plate vs. Gimnasia La Plata por la Liga Profesional?





