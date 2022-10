River vs. Rosario Central [EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO]: ambas escuadras miden fuerzas por la Fecha 26 de la Liga Argentina. El partido de disputará este domingo 16 de octubre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina) con la transmisión de Star+(Star Plus), ESPN 2, ViX, TNT y AFA Play. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales. Minuto a minuto e incidencias en Depor.com.

En la semana en la que Marcelo Gallardo anunció el fin de su etapa como entrenador de River Plate, el ‘Millonario’ se verá las caras con Rosario Central. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

¿A qué hora juega River vs. Rosario Central?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (lunes 17 de octubre)

River vs. Rosario Central: canales del partido y cómo ver por TV

El River vs. Rosario Central será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental y será transmitido en Argentina, por ESPN, Star+(Star Plus), ViX y AFA Play. En el resto de países de Sudamérica, la contienda también se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en México, los canales con los derechos son Fanatiz Mexico y ViX.

Cómo llegan River y Rosario Central

La historia entre Gallardo y River, que comenzó a mediados del 2014, tendrá su final con el término de la Liga Profesional de Argentina 2022. En el camino, el ‘Muñeco’ guio al equipo a catorce títulos, siete de ellos en competencias internacionales.

“En diciembre es mi final de contrato y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Haré una breve pausa y más allá del anuncio, estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mi”, señaló Gallardo hace unos días, en rueda de prensa.

De más está decir que Gallardo es uno de los mejores directores técnicos que ha pasado por la institución. En el Monumental, donde también brilló como jugador, el estratega de 46 años se despedirá de la hinchada, en el último partido como local en la liga.

En lo que respecta al presente, River Plate viene de cuatro victorias consecutivas, la más reciente, por un marcador de 2-1 a costa de Platense. En la tabla, el equipo rojiblanco es cuarto con 44 puntos, cuatro menos que su archirrival Boca Juniors, con grandes chances de ser campeón.

Al frente estará Rosario Central (23° con 28 unidades) -dirigido por Carlos Tévez-, que empató en sus últimas tres presentaciones y que buscará ante River dar la sorpresa y amargarle el día a Gallardo y compañía.

River vs. Rosario Central: probables alineaciones

River: Franco Armani, Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Héctor David Martínez o Elías Gómez, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Gaspar Servio, Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada, Fernando Rodríguez, Facundo Buonanotte, Francis Mac Allister, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra, Jhonatan Candia y Alejo Véliz. DT: Carlos Tévez.

¿Dónde juega River vs. Rosario Central?