River Plate vs. Sarmiento se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 13 de la Copa de la Liga Profesional, este sábado 30 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Eva Perón. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN, FOX Sports Premium y STAR Plus.

Los ‘Millonarios’ y el ‘Verde’ buscan clasificarse para la próxima etapa del certamen local en la penúltima jornada de las zonas. A este compromiso, el equipo de Marcelo Gallardo llega segundo con 23 puntos, cinco menos que el líder y clasificado Racing Club. En tanto, los de Israel Damonte se ubican quintos con 21 y solo la diferencia de goles les deja fuera de los cuatro mejores.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Sarmiento por la Copa Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (1 de mayo)

River Plate afronta la cita después de ganar a mitad de esta semana a Colo Colo en la Copa Libertadores y situarse en la cima del grupo. Entonces, con ese respiro, el ‘Muñeco’ Gallardo alista solo un par de cambios en la oncena que venció en Santiago: los ingresos de Bruno Zuculini por Enzo Pérez y Matías Suárez por Santiago Simón.

De su lado, Sarmiento quiere dar el batacazo y aprovechar el momento bajo de la ‘Banda’ en el torneo local (dos partidos sin ganar). Para ello, Damonte solo hará dos modificaciones con respecto al equipo que empató sin goles contra Argentinos Juniors. Jean Pierre Rosso va por Gonzalo Bettini en la banda derecha y Emiliano Méndez por Gervasio Núñez en la volante.

River Plate vs. Sarmiento: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Sarmiento puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Sarmiento por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Sarmiento deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Sarmiento: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Fernández; Santiago Simón o Matías Suárez, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

Sarmiento: Josué Ayala; Jean Pierre Rosso, Gastón Sauro, Federico Andueza, Federico Rasmussen; Yair Arismendi, Harrison Mancilla, Emiliano Méndez, Julián Brea; Javier Toledo y Jonatan Torres.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Sarmiento por la Copa Liga Profesional?





