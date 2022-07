Continúa el fútbol de Argentina con River y Aldosivi, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 24 de julio de 2022 en el marco de la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. El partido, a disputarse en el estadio José María Minella de Mar del Plata, se jugará desde la 1:30 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, ESPN Premium y STAR Plus. Mientras que AFA Play y Fanatiz son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la previa más completa de todas.

La fecha pasada, los ‘Millonarios’ se dieron un respiro con la victoria sobre Gimnasia La Plata (1-0). El equipo de Marcelo Gallardo cortó una racha de tres encuentros sin ganar en el certamen doméstico y, de paso, el resultado sirve para que el equipo tenga mejor confianza. Con esa sensación de tranquilidad, la ‘Banda’ visita al último del torneo.





¿A qué hora juegan River Plate vs. Aldosivi por la Liga Profesional?





Perú – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

México – 1:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Venezuela – 2:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

Brasil – 3:30 p.m.

España – 8:30 p.m.

Sobre el papel, River Plate debe tener una jornada sencilla. Pero, el ‘Muñeco’ Gallardo moverá sus fichas para encarar esta cita. En la defensa, Jonatan Maidana volverá al centro por Emanuel Mammana. En tanto, en el medio, Enzo Pérez se recuperó de un desgarro e ingresará por Bruno Zuculini. Finalmente, Paulo Díaz quedó descartado.

De su lado, Aldosivi solo ganó una vez en el campeonato y es el colero de la tabla con apenas cinco unidades. Pese a ello, el entrenador Leandro Somoza tiene confianza en dar el golpe de la fecha. En ese sentido, Martín Cauteruccio se alista para actuar como punta. Además, Rufino Lucero y Tomás Martínez tomarán los lugares de Marcelo Meli y Braian Martínez, respectivamente.





River Plate vs. Aldosivi: canales de transmisión





En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Aldosivi puedes seguirlo a través de ESPN Premium.





¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Aldosivi por la Liga Profesional?





Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Aldosivi deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.





River Plate vs. Aldosivi: posibles alineaciones del partido





River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana o Emanuel Mammana, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz; Lucas Beltrán.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Tomás Lecanda, Santiago Laquidaín, Nicolás Valentini e Ian Escobar; Leandro Maciel, Bautista Kociubinski y Tomás Martínez; Santiago Silva y Martín Cauteruccio.





¿Dónde jugarán River Plate vs. Aldosivi por la Liga Profesional?





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR