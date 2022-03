Vía ESPN, River vs. Boca EN VIVO: incidencias del Superclásico por la Liga Profesional

Sería un pecado perdérselo. River vs. Boca (EN VIVO | ONLINE TV | EN DIRECTO) sigue el juego por la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, este domingo 20 de marzo desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) y Fox Sports Premium. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano como titulares, Boca Juniors visitará a River Plate en un edición más del superclásico argentino, esta vez por la liga argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental.

¿A qué hora se juega el clásico River Plate vs. Boca Juniors?

México: 4:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

River vs. Boca: canales del partido y cómo ver por TV

El River Plate vs. Boca Juniors será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental y será transmitido para México por Star+(Star Plus) y Fanatiz Mexico. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+, TyC Sports Internacional y PrendeTV.

River vs. Boca: jornada de clásicos en Argentina

En la fecha de cruces entre equipos de ambas zonas del campeonato, que será local en el estadio Monumental, River llega como puntero de la Zona 1, junto a Defensa y Justicia y el modesto Unión de Santa Fe, todos con 13 puntos.

En la Zona 2, Boca asoma en el tercer puesto con 11 puntos, el mismo puntaje que Colón, aunque con peor diferencia de gol, y a dos unidades del líder Estudiantes (13), al que justamente venció el domingo pasado (1-0) para dejar sin invicto al ‘Pincha’ de La Plata.

River vs. Boca: así llegan los equipos al superclásico

Con una estructura más consolidada que su rival, River llega con un ligero favoritismo a este duelo, con un rendimiento en alza y un poder de fuego que expuso ante Deportivo Laferrere en la Copa Argentina (5-0) y el domingo pasado frente a Gimnasia y Esgrima (4-0), por la sexta fecha del torneo local.

Pero Gallardo no se confía. “Este superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. River debe seguir creciendo como equipo”, dijo el laureado entrenador.

Mientras su colega Sebastián Battaglia lleva unos meses al frente de Boca, Gallardo ya suma 32 superclásicos en River en casi ocho años, con 13 victorias, 11 empates y 8 caídas, pero se dio el gusto de vencer a su adversario eterno en las finales de la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Boca sufrirá una baja clave debido a una fractura en el pie izquierdo que sufre su capitán, el defensa Carlos Izquierdoz, pero podría sumar al goleador Darío Benedetto, ex Olympique de Marsella.

River vs. Boca: últimos enfrentamientos

River 2-1 Boca | 2021 | Liga de Argentina

Boca 1-0 River | 2021 | Copa Argentina

Boca 2-1 River | 2021 | Liga de Argentina

Boca 1-1 River | 2021 | Liga de Argentina

Boca 2-2 River | 2021 | Liga de Argentina

Boca 1-0 River | 2019 | Copa Libertadores

River 2-0 Boca | 2019 | Copa Libertadores

River 0-0 Boca | 2018 | Liga de Argentina

River 3-1 Boca | 2018 | Copa Libertadores

Boca 2-2 River | 2018 | Copa Libertadores

River vs. Boca: probables alineaciones

River: Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Cristian Medina, Pol Fernández, Sebastián Villa, Aaron Molinas, Juan Ramírez y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.





