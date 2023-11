River vs. Huracán juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este viernes 3 de noviembre en una fecha más de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. Los dirigidos por Martín Demichelis y Diego Hernán Martínez se enfrentarán en el imponente estadio Monumental. ¿Te gustaría conocer la hora de inicio, dónde verlo, las alineaciones y más detalles sobre este encuentro? Puedes consultar el sitio web de Depor para mantenerte al tanto de las últimas novedades sobre este partido y más. ¡No te lo pierdas!

River Plate llega a este partido con novedades positivas: Nicolás De La Cruz ha superado la inflamación en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda y estará disponible nuevamente para el entrenador. Además, el técnico deberá tomar decisiones sobre la competencia en la delantera, donde Salomón Rondón y Miguel Borja se disputan el puesto titular, demostrando sus habilidades con goles y sólidos desempeños.

Este partido reviste una gran importancia para muchos de los integrantes de los ‘Millonarios’, ya que será el último que se juegue en su estadio durante el año 2023. En la 14ª jornada, River Plate deberá cambiar su localía a otro escenario debido a la realización de algunos conciertos. Además, existen varios referentes del plantel, como Enzo Pérez y Jonatan Maidana, cuyos contratos expiran a finales de año, y es probable que no continúen en la institución.

Por otro lado, Huracán ocupa la tercera posición en el Grupo A con 17 puntos, pero atraviesa un momento irregular, habiendo conseguido solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Su último enfrentamiento resultó en un empate sin goles contra Barracas Central, pese a tener un ligero domino, solo rescató un punto y ahora, lo dirigidos por Diego Hernán Martínez, tiene como objetivo sumar de a tres.

A pesar de su posición en la presente competición, el equipo ‘Globo’ necesita sumar puntos para alejarse en la lucha por evitar el descenso. Hasta el momento, se encuentra empatado con otros cuatro equipos en la penúltima posición, que conllevaría al segundo descenso a la Primera Nacional.

Dado que Arsenal, el último en la Tabla Anual, ya ha descendido por promedio, el equipo que ocupe la penúltima posición será el que descienda. Actualmente, Huracán, Sarmiento, Colón y Unión se encuentran igualados con 42 puntos. Para este partido, es posible que Alan Soñora regrese al equipo, ya que no estuvo presente en el último encuentro debido a un problema gastrointestinal.





¿A qué hora juegan River vs. Huracán?

Si eres fanático de River, Huracán, o simplemente no quieres perderte ni un segundo del encuentro y no sabes a qué hora comienza, estás en el lugar correcto. El partido dará inicio a las 19:00 (hora de Perú). Sin embargo, en Argentina, será dos horas más tarde, a las 21:00. Recuerda que en Depor, puedes ver el minuto a minuto de este duelo entre las escuadras argentinas.

¿Dónde ver el partido de River vs. Huracán?

Si no te quieres perder este encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Liga Argentina, la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO entre River vs. Huracán estará a cargo de las señales de ESPN, STAR Plus y TNT para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

River vs. Huracán: posibles alineaciones

River: Armani, Simón, S. Simón, Pírez, P. Díaz, E. Díaz; Aliendro, Pérez; Fernández, Lanzini, Barco; Borja.

Armani, Simón, S. Simón, Pírez, P. Díaz, E. Díaz; Aliendro, Pérez; Fernández, Lanzini, Barco; Borja. Huracán: Chaves, Souto, Pereyra, Echeverría, Benítez; Soñora, Alarcón, Fattori; Roa, Mazzantti y Cóccaro.





