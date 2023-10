En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Monumental, River Plate logró una importante victoria por 3-0 sobre Independiente de Avellaneda, en el marco de la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023.

El primer tiempo comenzó con ambos equipos buscando imponer su juego, pero fue River Plate quien logró tomar la iniciativa. A los 36 minutos, Miguel Borja abrió el marcador con un sólido gol, dando una ventaja temprana a su equipo.

Antes de que finalizara la primera mitad, River Plate tuvo un gol anulado por fuera de juego de Miguel Borja. Independiente, por su parte, sufrió varias tarjetas amarillas, lo que reflejaba la intensidad del partido.

En la segunda mitad, River Plate siguió dominando el juego y creando oportunidades. A los 60 minutos, Borja anotó su segundo gol del partido, esta vez con una asistencia de Santiago Simon. El delantero colombiano estaba en excelente forma y fue una pesadilla para la defensa de Independiente durante todo el encuentro.

Ambos equipos realizaron cambios en la alineación para intentar cambiar el rumbo del partido, pero River Plate se mantuvo firme en su ventaja. A los 84 minutos, Gonzalo Montiel selló la victoria con un gol, asistido por Federico Colidio.

Al final del partido, los números respaldaron el dominio de River Plate. Registraron 15 tiros totales, con 7 tiros al arco y 10 dentro del área. También tuvieron un mayor porcentaje de posesión del balón, con un 56%. Por otro lado, Independiente tuvo menos oportunidades con solo 11 tiros totales.

El resultado final de 3-0 a favor de River Plate refleja la contundencia de su juego y su superioridad en el campo. Esta victoria los impulsa en la tabla de posiciones y demuestra su fortaleza como equipo.

Los ‘Diablos Rojos’ se subieron al tope en la fecha pasada con la goleada sobre Barracas Central (3-0) y aprovechar el empate de los ‘Millonarios’ en Santa Fe contra Colón (2-2). Aunque todavía tienen la cabeza puesta en eludir definitivamente la zona de riesgo en la tabla anual, donde estaban muy complicados al empezar el certamen, Independiente se atreve a soñar.

Con Arsenal ya descendido a segunda división, queda otra plaza para ceder la categoría, y allí hay varios equipos involucrados en la tabla de la temporada 2023, en la que Independiente estaba en apuros luego de una muy mala campaña en la Liga Profesional.

Pero el ‘Rojo’ ensayó una fuerte mejoría con la llegada del DT Carlos Tevez, y acumula ocho partidos sin tropiezos, con cinco triunfos y tres empates que lo catapultaron al primer puesto. Así, Tevez y sus muchachos marchan con gran chance de meterse en los cuartos de final del torneo y pelear por un título que asomaba muy lejos hace un par de meses.

De todos modos, no lo tendrá fácil con un examen más que exigente en la visita al Monumental, un escenario en el que River se ha mostrado intratable en los últimos tiempos sumando 19 victorias seguidas, la mejor racha histórica para el club de la banda roja como local.

Más allá de ciertos pasajes irregulares, el ‘Millonario’ asoma como protagonista central en la Copa de la Liga, con la misión de pelear por la corona en el único torneo que tiene por delante de aquí a fin de año.

