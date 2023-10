River vs. Talleres juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de octubre de 2023 por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el estadio Monumental de la localidad de Núñez (Buenos Aires). Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

River tiene como objetivo mantenerse en las posiciones de clasificación para la siguiente fase, preservar su invicto en el Monumental y superar al equipo que ha sido su verdugo durante la Era de Martín Demichelis. El equipo Millonario viene de una victoria importante en el Superclásico en La Bombonera ante Boca, con un marcador de 2-0, gracias a los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz.

Con esta victoria, River volvió al camino del triunfo como visitante después de siete partidos sin hacerlo. En la tabla de su zona, el equipo riverplatense se encuentra en el segundo lugar con 13 puntos, a tan solo una unidad del líder Independiente. Hasta el momento, ha logrado cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

Por su parte, Talleres busca mantener su racha invicta de 18 partidos consecutivos en su estadio, habiendo perdido solo un partido en lo que va del año ante Arsenal en la pasada Liga Profesional. Además, intentará vencer al equipo que ha sido su verdugo en la Era Demichelis, ya que Talleres derrotó a River 2-1 en Córdoba en la LPF 2023 y lo eliminó con un marcador de 1-0 en Mendoza en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El equipo cordobés viene de empatar sin goles en el clásico contra Belgrano y busca regresar a la senda del triunfo como visitante, algo que no ha logrado desde la primera jornada de la Copa de la Liga cuando venció 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Actualmente, el equipo dirigido por Javier Gandolfi se ubica en la quinta posición de su zona con 11 puntos y tiene como objetivo ganar en el Monumental para vencer a River por tercera vez consecutiva en el año y entrar en los primeros cuatro lugares de la tabla.

Así que ya sabes, no te pierdas este emocionante enfrentamiento entre estos equipos argentinos que promete ser apasionante. Además, también puedes seguir la transmisión y la narración a través de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

¿A qué hora juegan River vs. Talleres?

El enfrentamiento entre River y Talleres, correspondiente a la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023, está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana) y dos horas más tarde en Argentina. Si no quieres perderte ni un solo minuto ni ningún detalle del partido, en Depor.com te ofrecemos todos los pormenores del encuentro.

¿Dónde ver el partido de River vs. Talleres?

Si eres un aficionado que no quiere perderse este importante partido de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023, puedes ver el encuentro EN VIVO entre River vs. Talleres a través de ESPN, STAR Plus y Fanatiz, con cobertura para toda América Latina. Además, recomendamos no recurrir a señales piratas como Fútbol Libre TV. Consulta la siguiente guía de horarios y canales.

Alineaciones posibles de River vs. Talleres

River: Armani; Herrera, P. Díaz, R. Funes Mori, Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez, Lanzini; Nacho Fernández o Aliendro, De la Cruz, Barco; Rondón.

Armani; Herrera, P. Díaz, R. Funes Mori, Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez, Lanzini; Nacho Fernández o Aliendro, De la Cruz, Barco; Rondón. Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Suárez, Portillo; Ortegoza, Villagra; Vallejo, Garro, Sosa; y Depietri





