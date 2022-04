Boca Juniors vs. Central Córdoba se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 12 de la Copa Liga Profesional, este sábado 23 de abril del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Único Madre de Ciudades. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports en América Latina.

Con Sebastián Battaglia en la cuerda floja, los ‘Xeneizes’ visitan Santiago del Estero con la obligación de ganar. Hasta aquí, el cuadro boquense encadenó cuatro empates en el torneo doméstico y corre peligro su presencia entre los cuatro que van a la siguiente fase.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Central Córdoba por la Copa Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (24 de abril)

En ese contexto, Battaglia pondrá lo mejor que tiene. Agustín Sandez y Óscar Romero entran por Frank Fabra y Juan Ramírez, respectivamente. Diego González va por Cristian Medina. Mientras que Eduardo Salvio ingresa por Luis Vázquez para acompañar a Darío Benedetto y Sebastián Villa.

De su lado, Central Córdoba viene de vencer por 2-1 a Vélez Sarsfield para alcanzar los 14 puntos y ponerse a cuatro del cuarto lugar. Por ese resultado positivo, el entrenador Sergio Rondina no planea realizar modificaciones en la oncena que superó al elenco de Liniers la fecha anterior.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Central Córdoba puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Central Córdoba por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Central Córdoba deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, Pol Fernández y Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Central Córdoba: Cristopher Toselli; José Gómez, José Leguizamón, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Jesús Soraire, Matías Laba, Alejandro Martínez; Juan Cruz Kaprof y Renzo López.

