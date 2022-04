Boca Juniors vs. Barracas Central se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 13 de la Copa de la Liga Profesional, este sábado 30 de abril del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN, FOX Sports Premium y STAR Plus.

Los ‘Xeneizes’ necesitan una victoria para asegurar el pase a la próxima ronda del certamen doméstico. El equipo de Sebastián Battaglia, que viene de perder 2-0 contra Corinthians en la Copa Libertadores en Brasil, va en el segundo lugar con 21 puntos, cuatro menos que el clasificado y líder Estudiantes de La Plaz. Le siguen Tigre y Aldosivi con 20 unidades cada uno.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Barracas Central por la Copa Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (1 de mayo)

Con relación a la escuadra que cayó en Sao Paulo, el DT de Boca Juniors alista hasta un total de cuatro modificaciones en la escuadra. Carlos Izquierdoz, Alan Varela, Sebastián Villa y Dario Benedetto irán desde el vamos por Gabriel Aranda, Cristian Medina, Eduardo Salvio y Luis Vázquez, respectivamente.

De su lado, Barracas Central llegará a esta jornada con opciones de avanzar a la siguiente etapa del torneo. Sin embargo, al elenco de Afredo Berti solo le sirve ganar y esperar otros resultados. De otro modo, se quedará fuera de la opción por pelear por el título. El ‘Guapo’ solo tiene la duda de Carlos Arce por un esguince en su tobillo izquierdo.

Boca Juniors vs. Barracas Central: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Barracas Central puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver el Boca vs. Barracas Central por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Barracas Central deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Barracas Central: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Facundo Mater, Dylan Glaby o Carlos Arce, Pablo Mouche, Iván Tapia, Neri Bandiera; y Junior Arias.

¿Dónde juegan Boca vs. Barracas Central por la Copa Liga Profesional?





