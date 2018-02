Lionel Messi es uno de los futbolistas que tienen más seguidores a través de Facebook (más de 89 millones de personas). El atacante del Barcelona con regularidad publica mensajes a sus hinchas en redes sociales, aunque ahora es viral por un hecho que ha sorprendido en Argentina.

Resulta que un argentino, al enterarse que iba a ser padre, no tuvo mejor idea que llamar a su hijo como al astro del 'Barza'. No obstante, con las pruebas médicas se determinó que iba a terminar siendo mujer. Esto no fue problemas para él, ya que la llamó Lionela.

Al enterarse de ello, Messi le envió un mensaje a través de Facebook que se ha vuelto viral. "Hola, Beto. Te mando un gran abrazo y espero que estés bien. Saludos a Lionela. Les deseo lo mejor para usted", dijo el ex ganador del Balón de Oro en cinco oportunidades.

La bebé nació en un perfecto estado de salud y goza de sus padres al lado. Lo que se desconoce es si el crack de la Selección de Argentina será su padrino. Hay motivos, ¿no?