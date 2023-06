Boca Juniors vs. Godoy Cruz juegan hoy (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 22 de junio, en el marco de la jornada 21 de la Liga Profesional Argentina 2023. El choque se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas y arrancará desde las 7:45 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. Sigue los detalles y el minuto a minuto, por la we web de Depor.

Luego de haber recuperado la memoria con el arribo de su nuevo entrenador, el cuadro de la Ribera volvió a mermar en su rendimiento y ya son dos los encuentros en los que no logra sumar de a tres.

Por torneo local, Boca Juniors venció en solo uno de sus pasados cinco compromisos disputados en la carretera, con tres derrotas y un empate en su haber. Además, en una sola ocasión se movieron las redes tres o más veces, allá por el 23 de abril en el 2-2 ante Rosario Central.

Boca vs. Godoy Cruz: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.





Más allá de la diferencia entre estas plantillas, gracias a sus 29 unidades el dueño de casa aventaja por un punto a quien será su rival esta fecha. La escuadra mendocina viene de recibir al menos una anotación en sus cuatros juegos más recientes, en los que cosechó dos triunfos e igual cantidad de traspiés.

Precisamente en su feudo es donde Godoy Cruz se hace más fuerte, con cinco celebraciones sobre un total de nueve presentaciones. Además, un detalle no menor es que convirtió 15 tantos y encajó apenas ocho.





Boca vs. Godoy Cruz: ¿cómo ver el partido?

¡Mucha atención! ESPN Premium será el canal oficial que transmitirá el partido entre Boca vs. Godoy Cruz por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina 2023 en Argentina. Mientras que en el Perú y el resto de Sudamérica por podrás disfrutar mediante ESPN, como Star Plus. Además, todas las incidencias, del minuto a minuto, puedes revisarlo en la plataforma de Depor.





Boca vs. Godoy Cruz: probables alineaciones

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nahuel Genez; Pol Fernández, Cristian Medina, Alan Varela, Valentín Barco; Óscar Romero, Darío Benedetto.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Braian Salvareschi, Federico Rasmussen, Juan Meli; Gonzalo Abrego, Cristian Núñez; Roberto Fernández, Hernán López, Salomón Rodríguez; Tadeo Allende.





Boca vs. Godoy Cruz: ¿dónde juegan?





