River Plate vs. Defensa y Justicia juegan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina. El choque se disputará este sábado 3 de junio en el Estadio Más Monumental y arrancará desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), en la transmisión de los canales ESPN 4, Star Plus, AFA Play y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

River Plate es el único líder de la Liga Argentina con 41 unidades. De 18 partidos perdió sólo tres, al tiempo que empató apenas dos y ganó 13. En tanto, lleva anotados 31 goles y recibió apenas 11 en contra.

El último fin de semana empató a domicilio contra el débil Vélez Sarsfield, cuadro que ocupa la 22º posición en el certamen doméstico. En Liniers tuvo una posesión de balón del 62%, intentó 19 tiros al arco y acertó en 11 ocasiones, mientras que El Fortín probó 13 veces a puerta y tuvo escasos cuatro aciertos. Es decir, supo aprovechar las ventajas de un cuadro que no es sólido en el fondo.





River vs. Defensa y Justicia: horarios en el mundo

Perú: 2:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Paraguay: 3:30 p.m.

Venezuela: 3:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Brasil: 4:30 p.m.

Uruguay: 4:30 p.m.





Defensa y Justicia marcha quinto en la clasificación con 30 unidades, a 11 puntos de River Plate. De 18 compromisos ganó ocho, igualó seis y cayó en cuatro, al tiempo que lleva anotados 23 tantos y recibió 12.

El último fin de semana empató 1-1 ante Racing como local, resultado que se toma más como una pérdida de dos puntos que uno ganado por la situación de La Academia (marcha 21º). Además, Defensa y Justicia contó con un escaso 38% de posesión de balón, aunque se las ingenió para intentar y acertar más tiros al arco (12 y cuatro contra 10 y tres de su rival respectivamente).





River vs. Defensa y Justicia: ¿dónde ver el partido?

El esperado encuentro entre River vs. Defensa y Justicia será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Recuerda que también puedes seguirlo de forma online a través de Futbol Libre TV.





River vs. Defensa y Justicia: probables alineaciones

River: Franco Armani; Marcelo Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pirez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán.

Franco Armani; Marcelo Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pirez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán. Defensa y Justicia: Luis Unsain; Agustín SantAnna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto; Gonzalo Castellani, Julián López; Gabriel Alanís, David Barbona, Gastón Togni; Nicolás Fernández.

River vs. Defensa y Justicia: ¿dónde juegan?





