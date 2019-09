Sigue EN VIVO el debut de Diego Maradona en el Gimnasia y Esgrima vs. Racing Club por Superliga Argentina

Gimnasia y Esgrima y Racing Club se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de TyC Sports, TV Pública y Lives Sports Event EN DIRECTO este domingo 15 de setiembre por la sexta jornada de Superliga Argentina 2019 con el debut de Diego Maradona como entrenador desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. No te pierdas el primer partido de 'D10S' al frente del 'Lobo platense' que tendrá como objetivo salvar el descenso.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Gimnasia La Plata está último en la tabla de la Superliga argentina y en la temida lista de promedios del descenso, pero concentra la atención en la sexta fecha con el estreno de Diego Maradona como su DT el domingo, frente a Racing Club.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Gimnasia y Esgrima y Racing Club.



Gimnasia y Esgrima vs. Racing Club: horarios y canales en el mundo

Perú 9:00 a.m. | TyC Sports

Argentina 11:00 a.m. | Fox Sports Premium

México 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Maradona asumió el domingo pasado como entrenador de Gimnasia, pero ya desde antes de firmar su contrato generó una revolución en el club 'tripero', necesitado de un golpe de timón con el descenso acechante.

Para Maradona es su regreso a la conducción técnica en el fútbol argentino luego de llevar a la selección albiceleste a los cuartos de final del Mundial Sudáfrica-2010. Ahora se vuelve a vestir con el buzo de DT tras conducir en la temporada pasada a Dorados de Sinaloa, de la segunda división del fútbol mexicano.

"Hay que ganar, ganar y ganar. Respeto a todos, pero yo cuando me meto en una cosa, soy muy tozudo y cabezón", dijo Maradona en una entrevista con el canal Fox Sports, y a los 58 años, insistió en que "voy a dejar la vida. Tenemos que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia, porque vos no sabés qué lindo es este club".

El ídolo deportivo fue recibido el domingo por más de 22.000 hinchas que colmaron el estadio del Lobo para un entrenamiento a puertas abiertas, en un día festivo para los seguidores de Gimnasia, necesitados de renovar la ilusión luego de un mal arranque de torneo, con un empate y cuatro derrotas que dejaron al equipo 'tripero' en muy mala posición.

El volante Franco Mussis contó que "es un momento único. Es impresionante lo que estamos viviendo como club, como plantel. Maradona banca (apoya) a morir a los jugadores. Te transmite confianza y energía. Tenemos que acostumbrarnos a ganar. Esto es un mimo para la gente, siempre tan fiel y sufrida".

Gimnasia nunca pudo ganar un campeonato largo de primera división en la era profesional pese a ser el decano de los clubes, con 132 años de vida. En su carrera como entrenador, Maradona tampoco pudo dar una vuelta olímpica. Condujo a Mandiyú y a Racing de Argentina, Al-Wasl y a Al-Fujairah en Emiratos Árabes y a Dorados en la segunda división de México.



Fuente: AFP

Gimnasia y Esgrima vs. Racing Club: probables alineaciones



Gimnasia LP: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Marco Torsiglieri, Lucas Licht; Franco Mussi, Matías García, Brahian Aleman, Víctor Ayala; Claudio Spinelli y Pablo Velázquez.



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Diego González, Walter Montoya, David Barbona; Darío Cvitanich y Lisandro López.

Gimnasia y Esgrima vs. Racing Club: aquí se jugará el partido

► Tabla de posiciones de la Superliga Argentina 2019



► Calendario y resultados de la sexta jornada

► Barcelona vs Valencia: se confirma la terrible noticia sobre Messi y los hinchas no paran de sufrir



► Neymar, tras ser el 'salvador' del PSG: "Todos sabían que quería irme. Lo dije y lo repetí"



► Le importa un comino su apoyo: el polémico mensaje de Neymar a la hinchada tras lo pitos que recibió



► Todo mal en el Atlético Madrid: perdió ante la Real, se lesionó Oblak y viene la Juventus por Champions