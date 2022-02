No podía encontrar mejor rival para estrenarse como goleador que su ex clásico rival, la ‘Academia’. El exjugador de Independiente, Ezequiel Barco, apareció a los 25 minutos del primer tiempo para marcar su primer tanto como ‘millonario’, y darle la ventaja de 1-0 de River vs Racing por la Copa de la Liga Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Tras una mala salida del equipo de Gago, que la perdió en mitad de campo, el balón llegó a los pies de Barco, quien sin dudar encaró hacia el arco rival en una gran contra. Y también sin pensarlo dos veces, sacó un fuerte remate de derecha, bien esquinado, para anotar el primero del partido.

River vs Racing: lo que viene

Tras el choque en el Monumental, el ‘Millo’ y la ‘Academia’ seguirán con sus respectivos compromisos tanto por la Copa de la Liga Argentina, como con la Copa Argentina, que ya inicia esta semana en su primera ronda.

River Plate tendrá un duro choque el siguiente sábado, cuando tena que jugar en condición de visita ante San Lorenzo, para después, el miércoles 9 de marzo, recibir por la Copa a Laferrere.

Por su parte, Racing Club tendrá acción también el 5 de marzo, cuando sea local en el ‘Cilindro’ ante Talleres por la quinta jornada. Su duelo postergado por la Copa frente a Gimnasia y Tiro de Salta, aún no tiene fecha programada.





