Tras un primer tiempo cerrado y con pocas ocasiones en el Estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa, el gol no se hizo esperar más en el Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys, por la fecha 26 de la Liga Profesional, porque Juan García le rompió el arco a Agustín Rossi, tras grave error de Luis Advíncula, y puso el 1-0 del partido.

El defensor peruano entró un poco ‘dormido’ en el complemento, ya que falló en la salida del equipo ‘Xeneize’. ‘Bolt’ tuvo el balón e intentó asociarse con la volante, pero el pase quedó cortó y ‘Juanchón’ la tomó, dejó a dos defensores y sacó un terrible bombazo para poner el primero de Newell’s ante Boca.

Hay que recordar que Newell’s Old Boys juega el partido con hombre menos, luego que Juan Sforza recibió su segunda amarilla a los 35′.

De momento, con el resultado, por números, Boca Juniors no podrá gritar campeón este fin de semana, aunque sí podría hacerlo la siguiente. Una ventaja para el ‘Xeneize’ es que tiene un partido más que la ‘Academia’ y el ‘Decano’ para sumar: frente a Gimnasia de La Plata.





Boca Juniors vs Newell’s Old Boys: previa

En su última presentación, el ‘Xeneize’ le ganó 1-0 a Sarmiento, gracias al gol de Luca Langoni. Con la nueva victoria, el equipo en el que militan los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula llegó a los 48 puntos, uno más que el segundo Racing Club y tres más que el tercero Atlético Tucumán.

Por otra parte, Newell’s Old Boys llega a este compromiso tras perder (0-2) ante Tigre en condición de local. De esa manera, se quedó en la décima casilla con 36 unidades. Pese a que ya no tiene opciones para pelear el título, la ‘Lepra’ espera terminar el año de la mejor manera. En tal sentido, el DT Adrián Coria está mentalizado en el compromiso frente al ‘Xeneize’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.